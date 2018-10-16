Турчинов обсудил с президентом парламентской ассамблеи НАТО ситуацию на Донбассе

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов встретился с президентом парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и в Крыму, сложившуюся в результате агрессии РФ.

По словам Турчинова, РФ усиливает военное присутствие в Азово-Черноморском регионе, кроме того, на границе с Украиной РФ продолжает развертывать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил.

"Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая нашу страну как испытательную площадку для технологий, которые потом используются против Европы и США", - сказал Турчинов.

Говоря о необходимости продолжения санкций против РФ, Турчинов отметил, что "не совсем понятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить Северный поток-2, таким образом поддерживая стратегические экономические интересы РФ и подвергая свой энергетический комплекс на опасность".

Собеседники также обсудили вопросы интенсификации сотрудничества со странами-членами НАТО в вопросах военно-технического сотрудничества. Юкнявичене подчеркнула, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО.

"Сегодня у всех государств есть четкое понимание агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире", - отметила она.

Напомним, председатель делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила, что Украина передала доклад в НАТО о поддержке Россией международного терроризма.