Турчинов обвинил депутатов в соучастии в киберпреступлениях против Украины

Нежелание Верховной Рады рассматривать законопроекты, касающиеся защиты Украины от киберпреступлений, делает депутатов соучастниками этих преступлений

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО.

"Противодействие кибервойне, которая является составной гибридной агрессии РФ против нашей страны, требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов", - сказал Турчинов, добавив, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.

Секретарь СНБО добавил, что законопроект "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" даже не был включен в повестку дня заседания 11 июля.

Он добавил, что те депутаты, "которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия и бизнес-интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагресии против Украины".

По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, "оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций".

Турчинов отметил, что депутаты не рассматривают во втором чтении закон "О принципах обеспечения кибербезопасности", который уже несколько месяцев находится в ВРУ".

Кроме того, Секретарь СНБО отметил, что большинство, "которое сформировалась из Оппоблока и популистских фракций парламента" отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, маскирующихся под патриотов, которые находятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Напомним, 27 июня Украину поразила масштабная хакерская атака. О вирусе Petya.A сообщили банки, государственные и коммерческие предприятия. Позднее вирус был зафиксирован в разных странах мира, поразив компьютерные системы крупнейших корпораций.