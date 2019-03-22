Турчинов официально поддержал Порошенко на выборах

Александр Турчинов заявил, что до президентских выборов в Украине больше всего подготовлен Петр Порошенко. Его он и нацелился поддержать.

Новость перпедает "Пресса Украины".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сделал важное заявление. Так, он поддержал Петра Порошенко на президентских выборах. Соответствующее заявление прозвучало во время интервью одному из украинских телеканалов.

"Я считаю, что сегодня, в условиях, сложившихся Петр Порошенко наиболее подготовлен", - отметил Турчинов.

Он также прокомментировал намерение шоумена Владимира Зеленского бороться за главный пост в стране. По его словам, Зеленский "симпатичный молодой человек".

"Я знаю, где находится 95-й квартал в Кривом Роге, потому, что я сам работал в Кривом Роге. Земляки, ну что тут сделаешь", - добавил он.

Что касается еще одного важного соперника Порошенко на выборах, Юлих Тимошенко, Турчинов отметил, что не общается с ней начиная с 2014 года.

