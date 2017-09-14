Турчинов озвучил приоритеты оборонного бюджета-2018

Приоритетным направлением бюджетного финансирования на 2018 год являются разработка высокоточного ракетного и артиллерийского оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по итогам заседания СНБО, сообщается на сайте ведомства.

"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнения Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", - добавил он.

По словам Турчинова, особое внимание будет уделяться интенсивной боевой подготовке частей и подразделений ВСУ и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

"Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил Турчинов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает направление на безопасность и оборону государства 163 млрд грн.