Турчинов поздравил нацгвардейцев с их праздником

В Украине 26 марта отмечают День Национальной гвардии.

Военных поздравил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Во всем мире, во всех военных подразделениях слово "гвардия" означает "лучшие". Именно такими стали вы - те, кто первыми приняли на себя удар врага на востоке нашего государства. С несгибаемым мужеством и жертвенностью, став в проломе за Украину, вы показали другим патриотам, как можно и нужно любить Родину. Вечная слава героям-нацгвардейцам, которые отдали жизнь за нашу страну!" - подчеркнул он.

По словам Турчинова, сегодня украинские Вооруженные силы, Национальная гвардия - один из лучших и самых мощных военных подразделений, - главный фактор сдерживания агрессии Путина против Украины.

"Украинцы могут быть спокойны, когда их и на фронте, и в тылу на боевом дежурстве защищают такие герои, как вы! Сильная украинская армия, сильная Национальная гвардия, оснащенные самым современным оружием, - это та сила, которая может действительно остановить врага, это залог мира и спокойствия во всей Европе!" - добавил секретарь СНБО, пожелав бойцам крепкого здоровья, мужества и выносливости, а также всегда возвращаться живыми и невредимыми с боевых дежурств к своим семьям.

Напомним, накануне, 25 марта, Украина отмечала 25 лет СБУ. Порошенко поздравил силовиков и поблагодарил за профессионализм и верное служение Родине.