Турчинов поздравил украинцев с празднованием Рождества

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с первым официальным празднованием римо- католического Рождества Христова.

Об этом сообщает персональный сайт Турчинова.

"В этом году и Украина начинает официально праздновать Рождество Христово вместе со всем цивилизованным миром - 25 декабря! Поэтому от всего сердца желаю вам благополучия и семейного уюта! Пусть Господь благословит Украину, Божьей любви вам и вашим семьям, и пусть свет Вифлеемской звезды принесет мир, спокойствие и достаток в каждый дом, наполнит добром и любовью сердца!", - говорится в поздравлении секретаря СНБО.

Турчинов напомнил, что решение о праздновании Рождества Христова 25 декабря было принято в 431 году на ІІІ Вселенском соборе. Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством (Видео)

"В те времена не было раскола и деления христианских церквей на православные, католические и протестантские. Согласно Григорианскому календарю, по которому живет ныне весь цивилизованный мир, весь мир и празднует Рождество 25 декабря" - отметил Турчинов.

Кроме того, он считает логическим празднование Рождества до Нового года из- за того, что именно от Рождества идет современный счет времени.

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