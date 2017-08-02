Турчинов поздравил воинов с Днем ВДВ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинских воинов с Днем высокомобильных десантных войск

.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Уважаемые воины-десантники! Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника! Десантные войска - это доблесть, сила духа, воля к победе, верность присяге и боевому братству. Профессионализм и отвага украинских "крылатых пехотинцев", которые принимают участие в международных миротворческих военных операциях, высоко ценятся во всем мире. Сейчас аэромобильные бригады с честью противостоят агрессору на Донбассе, одними из первых идя в бой. Почтим память погибших героев- десантников, которые отдали свою жизнь, защищая Украину! Герои-десантники, вы благодаря своему мужеству и героизму ускоряет победу нашего государства над врагом! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, стойкости духа и оптимизма! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи! Слава Украине!", - обратился Турчинов к украинским воинам.

Напомним, 2 августа украинские военнослужащие отмечают профессиональный праздник - День высокомобильных десантных войск Украины, установленный Указом Президента Украины No 457/2012 в 2012 году. Ранее, начиная с 1999 года, он отмечался как День аэромобильных войск, согласно Указу Президента Украины No 937/99.

Высокомобильные десантные войска являются отдельным родом войск ВСУ, который предназначен для действий в тылу противника, действий в ходе специальных, антитеррористических и миротворческих операций и выполнения заданий, которые невозможно эффективно решить другими силами и средствами. Соединения, части и подразделения высокомобильных десантных войск действуют как воздушный десант и ведут десантно-штурмовые (аэромобильные) действия. С начала боевых действий на Донбассе Высокомобильные десантные войска вместе с другими частями и подразделениями ВСУ противостоят российскому агрессору.