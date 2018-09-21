Турчинов принял участие в испытании новых украинских беспилотников, оружия и техники

На военном полигоне Вооруженных Сил Украины прошли испытания нового оперативно-тактического беспилотного комплекса, оружия и военной техники, в которых принял участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По словам Турчинова, новый беспилотник способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую от воздействия средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов. Также новый БПЛА может нести мощный фугасный или термобарической боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", - отметил секретарь СНБО.

Также были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов "Скаут" и АК1-3.

"Эти вертолеты способны обеспечивать разведку и быстрое сообщение в войсках, выполнять задачи по охране границы, а также с комплексом современного вооружения обеспечивать выполнение боевых задач, поражая цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме", - отметил Турчинов.

Военные также испытали модернизированную зенитную установку ЗУ-23-2. По словам секретаря СНБО, сочетание с электронной системой автоматического нахождения цели и управления ведением огня позволит этой ЗУ надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, состоящие на вооружении РФ беспилотники.