Турчинов призвал не прикрывать политический экстремизм памятью о героях Небесной сотни

Памятью героев Революции достоинства нельзя прикрывать политическую конъюнктуру и экстремизм, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в своем обращению по случаю Дня памяти героев Небесной Сотни.

В сообщении пресс-службы ведомства Турчинов указывает, что подвиг героев Революции достоинства напоминает об ответственности за свою страну, а также о том, что за право быть свободными людьми необходимо бороться.

"Важно, чтобы памятью Героев не прикрывали политическую конъюнктуру и экстремизм, так же само как бездеятельность и предательство. Герои Небесной Сотни отдали свои жизни, чтобы Украина жила и была независимой, демократической и европейской. Наша обязанность - сделать все для этого", - подчеркнул он.

Накануне, 19 февраля, сторонники торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, среди которых ветераны АТО, бойцы добровольческих батальонов и народные депутаты, установили палатку на углу улиц Институтской и Банковой, а также вступили в стычку с полицией.

Вечером того же дня полиция задержала комбата "ОУН" Николая Коханивского и еще нескольких активистов. Задержанных отправили в Шевченковский райотдел. Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко, в свою очередь, заявил, что полиция необоснованно применила физическую силу к участникам акции, в том числе, к народному депутату Егору Соболеву.

Подробнее о значимости и последствия транспортной блокады ОРДЛО читайте в статье Оксаны Сыроид "Скальпель" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".