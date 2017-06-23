Турчинов призвал Раду принять визовый режим с РФ до каникул

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал депутатов Верховной Рады принять решение о введении визового режима с Россией до парламентских каникул.

23 июня во время брифинга в Полтаве он подчеркнул, что пойти на такой шаг стоило сразу после визовой либерализации с Евросоюзом.

"Но я надеюсь, что Верховная Рада не уйдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано", - приводит "Эспрессо" его цитату.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности, это будет способствовать более эффективному задержанию террористов с оккупированных территорий на границах, или людей, которые работают на спецслужбы России.

Ранее нардеп и советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что решение о введении визового режима с Россией может приниматься Министерством иностранных дел по согласованию с президентом Украины и без участия парламента.

По материалам Еспресо.TV

