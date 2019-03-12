Турчинов прокомментировал назначение Кривоноса его новым заместителем Политика Одной из главных задач Кривоноса будет искоренение коррупции в "оборонке", отметил секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает назначение своим заместителем полковника Сергея Кривоноса правильным решением, так как имеет серьезный военный опыт, не понаслышке знаком с российской агрессией, сообщает пресс-служба ведомства.

"Полностью поддерживаю решение президента о назначении заместителем секретаря СНБО полковника Сергея Кривоноса. Как кадровый офицер и заместитель командующего Сил специальных операций он знает потребности Вооруженных сил не из интернета и социальных сетей, а из окопов передовой, где он защищал страну в самые опасные времена российской агрессии против нашего государства", - сказал он.

Турчинов считает, что военный опыт, знания и жизненная позиция позволят полковнику эффективно работать на новой должности по обеспечению армии вооружением, реформировании оборонно-промышленного комплекса и обеспечить сотрудничество с иностранными партнерами. В то же время одной из главных задач Кривоноса будет уничтожение коррупции в "оборонке".

"Не менее важной задачей для полковника Кривоноса будет уничтожение любой коррупционной составляющей при выполнении государственного оборонного заказа и обеспечении материально-технических потребностей нашей армии и других силовых структур", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, из-за коррупционного скандала в "Укроборонпроме" 4 марта Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который был также главой Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.