Турчинов рассказал, как блефовал в 2014 с экс-председателем Госдумы Нарышкиным

В ответ на ультиматум России украинским военным в Крыму сдать оружие, он заявил о приказ его использовать против русских.

Бывший и.о. Президента Украины и Верховный Главнокомандующий Александр Турчинов рассказал о своем телефонном разговоре с тогдашним председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным в ночь на 2 марта 2014 года, говорится в документальном фильме 1+1 "Украина. 100 дней над пропастью".

"Вечером 1 марта ко мне приезжает руководство Минобороны, Генштаба и говорит: Александр Валентинович, ситуация катастрофическая, наши подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум. До 21 часа они должны сложить оружие, иначе будет штурм. Нужно политическое решение", - рассказал Турчинов.

После того, как поступил ультиматум от России сдать оружие военными ВСУ в Крыму, он попытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако ему это не удалось, поскольку официальная Москва не признавала Турчинова, как и.о. Президента Украины-Верховного Главнокомандующего ВС Украины. В то же время, пообещали с ним считаться как с легитимным председателем Верховной Рады.

"Ночью нашли номер Нарышкина. Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать все имеющееся оружие", - сообщил Турчинов.

Политик считает, что именно этот блеф спас украинских военных в Крыму от штурма.

"Я блефовал. Но у меня другого варианта не было как-то сорвать это наступление. Нарышкин пообещал, что он передаст это Путину, и ночью наступления не произошло. А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока", - отметил он.

В фильме Турчинов также рассказал, что украинские разведчики неоднократно заявляли о намерение России начать полномасштабное вторжение в Украину, однако эти планы сорвали добровольцы.

Вместе с тем, экс-министр обороны Анатолий Гриценко на одном из телеканалов во вторник, 13 марта, заявил, что в сдачи Крыма виноваты бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, а также другие должностные лица.

Ранее во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене экс- президента Виктора Януковича Турчинов заявил о том, что 28 февраля 2014 года издал приказ о полной боевой готовность Вооруженных сил Украины однако в Крыму его не выполнили. Он также добавил, что "тактика российских спецназовцев, которые во время захвата военных объектов выставляли вперед гражданских, делала фактически невозможным открытие огня по агрессорам".

Напомним, в конце февраля 2014 в Крыму начались митинги сепаратистов, 28 числа "зелеными человечками" начали блокировать украинские воинские части.

Уже 1 марта Госдума РФ проголосовала за введение российских войск на территорию Украины.

16 марта оккупационными властями был проведен так называемый "референдум" о независимости АР Крым, которым она пыталась легализировть захват.

18 марта в Москве был подписан Договор о принятии Республики Крым в состав России с участием президента России Владимира Путина, самопровозглашенного председателя Совета Министров АРК Сергея Аксенова, спикера Верховного Совета АРК Владимира Константинова и председателя Севастопольской ГГА Алексея Чалого.

По материалам: Телеканал "1+1"