Турчинов: Россия пытается уничтожить историческую память крымских татар

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что после аннексии Крыма Россия пытается уничтожить историческую память крымских татар. Об этом 18 мая Турчинов заявил по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба СНБО Украины.

"Путинская Россия, аннексировав полуостров, пытается уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар. Все проявления неповиновения и неприятие аннексии жестко подавляются, активистов арестовывают и осуждают по надуманным обвинениям", - отметил Турчинов.

По его словам, преследования коренного народа, запрет россиянами деятельности Меджлиса, создание атмосферы страха, репрессии, преобразования полуострова на военную базу - "далеко не полный перечень последствий оккупации Крыма Россией".

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия ко Дню памяти жертв депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.