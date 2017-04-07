Турчинов считает ракетный удар США в Сирии адекватной и своевременной реакцией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает атаку крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии адекватной и своевременной реакцией на применение союзником России - сирийским президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения.

Как сообщает в пятницу пресс-служба СНБО, А.Турчинов в ходе встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер также обсудил текущую ситуацию, которая сложилась в результате военной агрессии РФ против Украины.

"Также собеседники уделили отдельное внимание вопросу взаимодействия Украины с Альянсом, реформированию сектора безопасности и обороны нашей страны и перехода на стандарты НАТО", - сказано в сообщении.

Собеседники также определили ряд стратегических направлений для сотрудничества, в том числе в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.