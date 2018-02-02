Турчинов сподівається, що крилаті ракети надійдуть на озброєння ЗСУ до початку 2019 року

Роботу над крилатими ракетами наземного базування ще потрібно продовжити, але вони можуть надійти на озброєння Збройних сил України наприкінці 2018- го або на початку 2019 року.

Про це заявив 2 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент "ГОРДОН".

"Що стосується "Вільхи", то ця ракета унікальна, вона краща, ніж російський аналог, у якого назва "Смерч". І ми очікуємо, що в березні місяці вже будуть державні випробування... І ракету візьмуть на озброєння в українську армію, і буде серійне виробництво", - заявив Турчинов.

Він також повідомив, що на ці ракети вже існує великий попит за кордоном, але першочерговим завданням є озброїти українську армію.

"Ми також провели випробування крилатої ракети... На жаль, після підписання Будапештського меморандуму було знищено або передано Російській Федерації всі крилаті ракети української армії. І в нас не залишилося жодної крилатої ракети. Саме тому це були дуже важливі для нас випробування. В України фактично вже є крилата ракета. Безумовно, її потрібно ще доводити, продовжувати роботу. Але я сподіваюся, що наприкінці цього або на початку наступного року ми будемо проводити державні випробування і приймати її на озброєння", - сказав Турчинов.

30 січня в Україні пройшли перші успішні льотні випробування нової крилатої ракети наземного базування.

За словами Турчинова, випробування стали початком нового етапу ракетної програми, мета якої - оснащення ЗСУ "потужними високоефективними крилатими ракетами, здатними на великій відстані точно вражати ворожі цілі".

У грудні 2017 року в Одеській області пройшли фінальні випробування ракетного комплексу "Вільха".