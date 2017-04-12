Турчинов: Украинские самолеты и ракетные комплексы не уступают лучшим мировым аналогам

Украина становится современной космической и авиационной державой. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет УНИАН.

По словам главы СНБО, такой нашу страну делают сотрудники ракетно- космической отрасли: "Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы".

Вместе с тем Турчинов, поздравляя работников ракетно-космической отрасли со Всемирным днем авиации и космонавтики подчеркнул, что Украина добилась успеха в производстве современных самолетов и ракетных комплексов. В этом контексте секретарь СНБО отметил, что они ничем не уступают лучшим мировым аналогам.

"Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте", - заявил Турчинов.

Также секретарь СНБО пожелал работникам ракетно-космической отрасли достижений и успехов, сделают Украину высокотехнологичной авиационной и космической державой.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли Украины с их профессиональным праздником