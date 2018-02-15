Турчинов: в феврале 2014 удалось собрать лишь 5 тысяч военных

Как только стало известно о захвате крымского парламента 27 февраля 2014 года, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов дал распоряжение командованию внутренних войск, базировавшихся на полуострове, об окружении здания с целью дальнейшего деблокирования. Однако внутренние войска выполнили его распоряжение лишь частично (окружили здание), поскольку рядом с находились агрессивно настроенные граждане. Об этом рассказал сам Турчинов во время допроса по делу госизмены Виктора Януковича. Об этом рассказал сам Турчинов во время допроса по делу госизмены Виктора Януковича.

"Уже на первом заседании СНБО, 28-го февраля, министр обороны Игорь Тенюх доложил, что, в связи с ужасающим состояния Вооруженных Сил, реально собрать только около пяти тысяч боеспособных военных. Это - весь резерв, который был тогда. И это - уничтожение боеспособности украинской армии - одно из главных преступлений Януковича", - рассказал Турчинов.

"Тогда, на СНБО, выяснилось, что главная задача России - вторжение на материковую Украину, для этого готовы были задействовать до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиацию. Я принял решение о переброске войск с запада страны и других регионов на защиту киевского, донецкого и харьковского направлений. Также было принято решение о мобилизации. Проводить ее надо было через систему военкоматов, которых, как выяснилось, фактически не существовало. Даже помещения были частично проданы.

Реально мобилизация началась только 17 марта, когда мы были хоть немного готовы. В том числе - выдавать форму, вооружение. Нам нужно было выиграть время, и военные, оставшиеся верные присяге, которые продержались месяц, дали нам возможность занять оборону и сорвали таким образом план русских по внезапному и победному вторжению", - Турчинов.