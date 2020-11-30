Турція буде надійним партнером "Кримської платформи" - Кулеба

Туреччина буде надійним партнером України в міжнародному координаційному механізмі "Кримська платформа". Про це в інтерв'ю виданню Anadolu сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"У 2014 році, коли Крим був незаконно окупований і почалася війна на Донбасі, для врегулювання ситуації на Донбасі був створений Нормандський формат і Тристороння контактна група. Але ніякого міжнародного механізму для роботи з Кримом створено не було. Тому ми виправляємо цю помилку. І я не сумніваюся, що Туреччина буде надійним партнером в цій справі", - заявив Кулеба.

За його словами, мета роботи "Кримської платформи" проста - це вихід Росії з окупованих нею територій та відновлення українського суверенітету.

"Ми вдячні Туреччині за постійну і тверду підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за готовність президента Ердогана взаємодіяти з українським президентом у вирішенні питань, пов'язаних з цією ситуацією, цим конфліктом, зокрема, коли мова йде про долю кримських татар, що живуть в умовах російської окупації в Криму", - додав глава МЗС України.

Україна запросила взяти участь в роботі "Кримської платформи" Кіпр, Бельгію та Чорногорію.