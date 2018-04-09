Турция готова участвовать миротворческой миссии в Донбассе - пресс-служба Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в Стамбуле встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает президентская пресс-служба, Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе. Кроме этого, состоялся обмен мнениями о ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных.

"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии, отметили в пресс-службе.

Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере. Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Ране бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подготовил доклад, в котором оценивал детали, перспективы и возможности миротворческой миссии в Донбассе. Так, количество миротворцев в контингенте он определил в 24 тысячи человек, а среди стран-участниц были названы Швеция, Бразилия и Беларусь.

В МИД Украины указали на невозможность участия в миротворческой миссии военных из Беларуси и других государств, которые являются военными союзниками России