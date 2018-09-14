Турция назначила нового посла в Украине: раньше работал в РФ

Новый представитель Турции в Киеве знает русский язык и работал в турецком дипломатическом ведомстве в Москве

Новым послом Турции в Украине стал Ягмур Ахмет Гюльдере, заместитель генерального директора департамента Восточной Европы при Министерстве иностранных дел Турции. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet.

Раньше Гюльдере был советником посольства Турции в Москве. Он знает русский язык и принимал активное участие в разрешении кризиса в отношениях между Россией и Турцией.

В то же время Турция назначила и нового посла в Москве - им стал глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар. Он был турецким послом в Украине с 2011 по 2013 год.