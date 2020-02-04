Турция поставит оружие на 36 млн долларов для украинской армии

По итогам заседания Стратегического совета под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана правительства двух стран подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Документ подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, передает пресс-служба Минобороны.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, стороны также подписали протокол между правительствами Украины и Турции о предоставлении финансовой помощи.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около $36 млн) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, летом 2019 года госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

В марте 2019 года Вооруженные Силы Украины начали принимать на вооружение закупленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Данный БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, его корпус выполнен из композитных материалов и оборудован системой автоматического взлета и посадки. Он может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Технические характеристики Bayraktar TB2: длина - 6,5 м; размах крыла - 12 м, радиус действия - 150 км; максимальная взлетная масса - 560 кг; максимальный вес полезной нагрузки - 50 кг; аппарат может развивать скорость полета до 222 км/час; крейсерская скорость - 130 км/час.