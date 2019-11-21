Туск о деле Порошенко: использование правосудия против политических оппонентов - трагедия для всей страны

"Любая попытка запугать представителей оппозиции - будет поводом для беспокойства в Евросоюзе", - заявил президент Европейского Совета на пресс- конференции в Загребе, комментируя запись, на которой руководитель офиса президента инструктирует директора ГБР, как вести дело пятого президента Порошенко. - "Я надеюсь, что Украина останется той страной, где правоохранительные и судебные органы уважают верховенство права и где нет места политически мотивированным преследованием".

"Я слышал об этом потенциальном скандале. Хоть я и не имею информации об отдельных деталях или общем контексте, но мое первое впечатление, что это действительно опасно", - отметил Туск, которого вчера избрали лидером Европейской народной партии, сообщает "Прямой".

Дональд Туск, партия которого в оппозиции в Польше, заявил, что лично знает, что такое политические преследования. "Поверьте мне, я знаю, о чем говорю, потому что у меня есть свой собственный опыт по этому поводу ... Всегда когда власть или люди во власти используют систему правосудия против политических оппонентов, это в любом случае или в средне- или в долгосрочной перспективе станет трагедией не только для жертв преследований, но и для всей страны", - отметил Туск.