Туск поздравил Украину со вступлением в силу Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск поздравил Украину с полным вступлением в силу Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом Туск написал в Twitter на украинском и английском языках. Читайте также: Порошенко: Почти 40% нашей торговли приходится на Евросоюз

"1 сентября мы празднуем полное вступление в силу Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - напомнил Президент Европейского совета.

1 сентября мы празднуем полное вступление в силу Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. #СильнішіРазом https://t.co/pWZHH1r5tZ - Donald Tusk (@eucopresident) 31 августа 2017 г.

Он подчеркнул, что вместе Украина и ЕС сильнее.