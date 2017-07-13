Туск призвал избегать в Украине внутренних конфликтов

Президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что внешнему врагу не преодолеть Украину, однако следует избегать внутренних конфликтов. Об этом он сказал во время 19-го саммита Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть, вы слишком сильные, но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому, вы должны во что бы это ни стало держать свое единство и избегать внутренних конфликтов", - подчеркнул Д.Туск.

Напомним, в Киеве началось пленарное заседание 19-го саммита Украина-ЕС с участием Президента Украины Петра Порошенко, президентов Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.