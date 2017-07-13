Туск призвал освободить украинских заложников в РФ и оккупированном Крыму

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российской Федерации и в оккупированном Крыму. Об этом он заявил во время совместно пресс-конференции с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко по итогам саммита Украина-ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

"Призываю немедленно освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан, которые находятся в России и на Крымском полуострове", - сказал Туск.

Напомним, ранее Туск также заявил, что Украину не одолеют внешние враги. В то же время, он призвал украинцев сохранять единство, чтобы не создавать внутренних проблем.

"Но вы можете получить поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны в любом случае сохранять единство и избегать внутренних конфликтов", - отметил он.

Также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что доволен прогрессом в Украине.