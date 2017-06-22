Туск во время встречи с Порошенко, заговорил на украинском языке

Президент Европейского совета поблагодарил украинцев за мужество, с которым они защищают свою независимость

Украина может ожидать от Европы большего из-за своих заслуг. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Брюсселе, передает Укринформ

.Туск также поздравил украинцев с введением безвизового режима, несмотря на ситуацию на Востоке.

"Дорогие украинские друзья. Я хочу вас поздравить и поблагодарить вас. Поздравить с тем, что, несмотря на драматические обстоятельства и различные препятствия, несмотря на войну на востоке Украины, вы смогли получить безвизовый режим. И хочу поблагодарить вас за вашу проевропейскую решительность. И мужество, с которым вы защищаете вашу независимость", - сказал президент Европейского совета на украинском языке.