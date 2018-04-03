Тягнибок объяснил, что имеется в их пакете антиолигархических законов

Во время марша националистов лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок презентовал пакет антиолигархических законов, которые подготовили депутаты-националисты.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua

"Пакет разделен на экономическую и политическую часть.

Первое - это возвращение в Украину денег из оффшоров. Олигархи вывели из Украины 150 млрд американских долларов. Их нужно вернуть в Украину.

Второе - уничтожение монополии олигархов. Из-за них нет развития экономики.

Третье - изменение налогового законодательства. Закон даст толчок развитию малого бизнеса. В этом же законопректе - введение военного налога для олигархов, а не с простых людей.

Следующее - требуем прекратить распродажу Украины. Остановить процесс приватизации стратегических предприятий во время войны. Мы за то, чтобы приватизировали предприятия, которые не являются прибыльными. Чтобы инвестор вкладывал деньги в Украину, а не приходил и покупал курицу, которая несет золотые яйца. Также мы против продажи земли сельскохозяйственного назначения", - рассказал Тягныбок.

В политической части - отмена депутатской и судейской неприкосновенности.

"Также закон об импичменте президента. Еще один закон - запрет денежных залогов на время следствия коррупционерам. Вспомните министра, которого задержали в Кабмине, а на следующий день его выпустили. И главное - это новый закон о выборах во власть", - добавил Тягныбок.

Во вторник, 3 апреля, партии "Свобода", "Національний корпус" и "Правий сектор" собрались на совместный марш.