Тягнибок объяснил, почему националисты выдвинули свои требования к власти

Люди, которые на данный момент находятся при власти, не выполнили ни одного обещания, данного во времена Революции Достоинства. Об этом заявил в комментарии телеканалу NewsOne лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок во время Марша национального достоинства.

"22 февраля - это день окончания Майдана, но не революции. Революция - системные изменения, три года прошло, а власть не реализовала ни одного из требований Майдана", - сказал он.

К провалам нынешнего правительства лидер "Свободы" причислил бездарную международную политику, не проведенную люстрацию, отсутствие борьбы с коррупцией, торговлю с оккупированными территориями и Москвой. Именно из-за этого националисты и выдвинули свои требования.

"Мы поставили перед властью ультиматум, начертили красную линию, через которую нельзя переступить. Ожидать чего-то от Рады и коалиции уже не приходится", - указал Тягнибок.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, внефракционный народный депутат, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий зачитал с трибуны Верховной Рады ультимативные требования участников Марша национального достоинства.