У Авакова будут просить ГПУ снять неприкосновенность с Парасюка

Полиция Донетчины обращается к Генпрокурору с предложением снять неприкосновенность и привлечь к ответственности нардепа Владимира Парасюка из-за угроз сотрудникам полиции и членам их семей.

Об этом заместитель председателя Нацполиции-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил во время оперативного совещания в Краматорском отделе полиции.

Аброськин поднял вопрос реагирования на действия граждан, которые выходят за рамки норм закона.

Он назвал недопустимым поведение в отношении сотрудников полиции нардепа Парасюка, который высказывал оскорбления в их адрес, унижал и угрожал физической расправой им и их семьям.

В случае нападения, угрозы сотрудникам полиции, которые выполняют свой служебный долг, в соответствии с Законом Украины "О Национальной полиции", правоохранители имеют право применять необходимые меры с использованием спецсредств и оружия.

"Такие факты недопустимы. Мы будем обращаться к Генпрокурору о снятии неприкосновенности и привлечении к ответственности народного депутата Владимира Парасюка. Мы не позволим унижать полицейских, а также угрожать им и их родным. На каждый такой случай будет адекватная и законная реакция полиции", - подчеркнул Аброськин.

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