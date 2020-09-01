У Білорусі Бабарико і Колесникова оголосили про створення політичної партії

Колишній кандидат в президенти Білорусії Віктор Бабарико і глава його виборчого штабу Марія Колесникова оголосили про створення політичної партії "Разом".

Про це сказано в заяві на офіційному Youtube-каналі і в Telegram Віктора Бабарико. Нова політсила поставила перед собою дві головні завдання.

"Друзі! Я, Марія Колесникова, і члени штабу Віктора Бабарико сьогодні оголошуємо про створення політичної партії "Разом". Ми розуміємо, що настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку ми могли б об'єднати всіх прихильників. Пам'ятайте, що за останні 3 місяці ми всі разом зробили більше, ніж за останні 26 років ", – сказано в заяві.

У відеозверненні Бабарико заявив, що прийшов час оголосити про продовження боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку можна було б об'єднати всіх прихильників.

Основними цілями і завданнями об'єднання Бабарико назвав проведення конституційної реформи і роботу над вдосконаленням економіки країни.

Колесникова заявила, що найближчим часом будуть подані документи на реєстрацію нової політичної сили.

"Разом ми зібрали майже півмільйона підписів, разом ми захищали наші голоси, разом ми боролися і продовжуємо боротися за свободу і наше майбутнє. Сьогодні ми формуємо нове свідоме і відповідальне білоруське суспільство. Перед нами постають нові виклики і запити, і на них необхідно реагувати. Країна знаходиться в політичній і соціально-економічній кризі, і ми разом знаємо, як з цієї кризи вийти", – сказала Колесникова.

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Колишнього голови правління Белгазпромбанка і головного конкурента глави Білорусі Олександра Лукашенка на виборах Віктора Бабарико не зареєстрували кандидатом в президенти.