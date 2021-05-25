У Білорусі назвали обурливим рішення України припинити авіасполучення

Посольство Білорусі направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через припинення авіасполучення між країнами. У Білорусі такі дії вважають авіаційною блокадою.

Про це йдеться у заяві Посольства Білорусі в Україні, пише Громадське.

У ноті вказали, що Мінськ "із подивом" сприйняв рішення Києва припинити авіасполучення. Дипломати вважають такі дії "необґрунтованими, які мають особливо абсурдний вигляд".

Зокрема у посольстві згадали, як 21 жовтня 2016 року, коли за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що прямував із Києва до Мінська, повернули до аеропорту "Жуляни". В СБУ такі дії пояснювали "інформацією про можливу загрозу національній безпеці". Тоді після примусової посадки з літака зняли одного пасажира, громадянина Вірменії. Пізніше його відпустили й він полетів у Мінськ. У посольстві кажуть, що тоді Білорусь не припиняла авіасполучення з Україною.

Також дипломати поскаржилися, що Україна припинила авіасполучення, пояснюючи це загрозою іноземним громадянам, хоча сама не може гарантувати безпеку посольства. Ймовірно, ідеться про затримання білоруського активіста у Києві. Він намагався перекинути через паркан посольства Білорусі кілька мішків з гноєм.

Крім того, у посольстві заявили, що авіакомпанія "Белавіа" заплатила українській стороні за польоти та обслуговування в аеропортах 14 мільйонів доларів, а також дипломати відзвітували про тисячі людей, які в'їжджали з Білорусі в Україну та навпаки.

Нагадаємо, Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair. На ньому перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич, засновник опозиційного телеграм-каналу. Згодом його затримали.

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