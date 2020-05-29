У "Батьківщині" закликали керівництво правоохоронних органів до звіту про свою діяльність

У парламентській фракції "Батьківщина" закликали керівників правоохоронних органів представити в парламенті звіт про свою діяльність, повідомила прес- служба політсили.

"Високі очікування громадян не виправдали себе. Вже рік працює нова влада, майже всі керма влади перебувають в одних руках, тому показово, що люди вимагають у президента обіцяних "посадок" не тільки корупціонерів попередньої влади, але і підозрюваних у корупції зі "свого середовища", - зазначив народний депутат з цієї фракції Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу "Еспрессо".

За його словами, десятки мільйонів гривень з бюджету країни витратили на утримання правоохоронних органів, а належного результату їх роботи немає.

Також на переконання нардепа, Верховна Рада повинна зобов'язати всі правоохоронні структури, зокрема, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) і Державне бюро розслідувань (ДБР) відзвітувати про свою роботу з боротьби з корупцією.

"Українське суспільство не задоволене рівнем боротьби з корупцією всіх правоохоронних органів країни. Тим більше, що п'ять років тому були створені НАБУ, САП, НАЗК і ДБР, а довіри до цих структур немає", - підкреслив політик.