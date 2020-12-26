У Броварах кандидат від "УДАРу" викрив масовий підкуп виборців, який здійснювався на користь партії "За майбутнє".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бровари 24".

Зазначається, що в приміщенні магазину, що належить Олені Дудар (донці відомого забудовника та першому номеру в списку партії "За майбутнє"), кандидат від партії "УДАР" виявив близько тисячі продуктових пайків у пакетах, брендованих логотипом партії. "У пайках було борошно, шоколадні цукерки, зефір, макарони, цукор, олія", - йдеться в повідомленні на сайті.

За даними видання, на місце злочину викликали поліцію, яка має встановити факт підкупу виборців під час отримання ними продуктових пакетів.

"За новим законодавством в'язниця загрожує не тільки "гречкосіям", але і тим виборцями, хто продав голос за гречку", - нагадує видання.

Нагадаємо, повторні вибори депутатів міськради і мера Броварів відбудуться 17 січня.