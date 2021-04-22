У будь-якій точці Москви: Путін назвав умову зустрічі з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін відповів президенту України Володимиру Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини. Це стосується ряду проблем двосторонніх відносин, це стосується ставлення до РПЦ і спроби її руйнування, до російської мови, до російськомовних громадян України та до російських громадян", - заявив президент РФ.

Він також зазначив, що, якщо президент Зеленський хоче почати відновлення цих відносин, "ми будемо це тільки вітати та приймемо в Москві у будь-який зручний для нього час".

"Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді керівництво України повинно зустрічатися з керівниками "ДНР" і "ЛНР". А вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якою в цьому випадку є Росія", - додав Путін.

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