У будинок заступника Єрмака у Києві кинули "коктейль Молотова"

22 жовтня, 2021 п'ятниця 09:59 Близько 4-ї години ранку 22 жовтня в Дарницькому районі Києва, оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок євроінтеграції

Про це повідомляє пресцентр Нацполіції.

"Встановлено, що зловмисник - 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам'янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи", - йдеться у повідомленні.

Зі слів затриманого, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. Обіцяли заплатили $4 тис. після того, як інформація про напад на будинок посадовця з'явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Зазначимо, що заступником керівника Офісу президента України з питань європейської інтеграції є Ігор Жовква.