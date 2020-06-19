У ДБР підтвердили, що розслідують справу проти Порошенка через створення ПЦУ

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що наразі ведуть слідство у справі проти п'ятого президента Петра Порошенка, яку порушили через створення Православної церкви України.

Про це повідомив представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко у коментарі для Укрінформу.

"6 листопада 2019 року СБУ розпочато розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі триває", - сказав він.

Генпрокурор Венедіктова також підтвердила наявність такої справи на брифінгу ввечері 18 червня.

"У листопаді 2019 року в ЄРДР була внесена за ухвалою суду [справа] і відкрите це провадження. Відкрито Службою безпеки України, знову ж таки, за судовим рішенням", - сказала вона.

За словами адвоката Порошенка Іллі Новікова, у ЄРДР справа зареєстрована під номером 22019000000000322.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко 18 червня заявив, що проти нього порушено кримінальне провадження за фактом створення Православної церкви України.

12 червня Православна церква України опублікувала заяву на захист Порошенка. У ній наголосили, що порушення кримінальних справ за політичними мотивами неприпустимі, згадали часи Януковича та отримання Томосу.

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