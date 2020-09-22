У ДБР призначили нового виконувача обов'язків директора

У державному бюро розслідувань новий керівник. Виконувачем обов'язків директора ДБР призначили Олексія Сухачова. До цього він був заступником чільника цього відомства.

Сухачов з 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБ України.

Від 2017-го до 2019-го Сухачов працював у Генпрокуратурі. Далі - у Службі зовнішньої розвідки. На сайті ДБР зазначають, що новий виконувач обов'язків закінчив юридичну академію у Харкові та має ступінь доктора юридичних наук.

Раніше очолював бюро Олександр Соколов. Термін його перебування на посаді виконувача обов'язків мав тривати 60 днів і вже завершився. Наразі він повернувся на посаду заступника директора бюро.

Нагадаємо, про призначення юриста Медведчука на посаду заступника генпрокурора повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.



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