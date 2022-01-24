У ДБР спростували проведення "перехресного допиту" Порошенка та Медведчука

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про підготовку "перехресного" допиту нардепів Петра Порошенка та Віктора Медведчука. Про це повідомляє APnews з посиланням на прес-службу ДБР.

Представники Бюро наголосили, що у них у планах "зазначена слідча дія" не запланована - і 25 січня не проводитиметься. Йдеться про слідчі дії в рамках справи про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що раніше адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що одночасний допит Порошенка та Медведчука запланували на 25 січня. Причому у своїй заяві адвокат допустив неточність у термінах.