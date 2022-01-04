У ДБР заявляють, що не відкликали з суду клопотання про арешт Порошенка

Інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва слідчим Державного бюро розслідувань клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка не відповідає дійсності.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Укрінформ.

“Державне бюро розслідувань наголошує, що оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 р. слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого Президента України не відповідає дійсності”, - йдеться у повідомленні.

У правоохоронному відомстві повідомили “з метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження”, що ця опублікована у ЗМІ інформація не відповідає дійсності, і що такі процесуальні рішення не приймалися.

У ДБР нагадали, що наразі парламентарій підозрюється у вчиненні держзради та сприянні діяльності терористичних організацій “Л/ДНР” у межах розпочатого кримінального провадження.

Слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “ЛНР” та “ДНР” групою громадян України.

Це провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Окремо у ДБР зазначили, що у цій справі 20 грудня 2021 року Порошенку було повідомлено про підозру у вчиненні держзради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Раніше ЗМІ поінформували, що з Печерського суду Києва нібито було відкликано клопотання про тримання Порошенка під вартою.

Як повідомлялося, виконувач обов’язків генпрокурора Олексій Симоненко 20 грудня підписав повідомлення про підозру Порошенку у справі про постачання вугілля з окупованих територій.

За даними ДБР, Порошенко підозрюється у тому, що “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо до першої половини січня перебуває в закордонному відрядженні.

У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні було повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та ексміністру енергетики.

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.

На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.