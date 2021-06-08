У Дніпрі Зеленський провів засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад

8 червня під час робочого візиту до Дніпра Президент України Володимир Зеленський провів засідання другої палати Конгресу місцевих та регіональних влад.

На заході були присутні голови всіх обласних рад та голови облдержадміністрацій. Президія збиратиметься щомісяця та надаватиме свої пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування на національному рівні.

3 червня 2021 під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад до президії цього органу увійшов й міський голова Дніпра Борис Філатов.

ДніпроTV

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