У другому турі виборів мера Ужгорода переміг чинний міський голова

У другому турі виборів мера Ужгорода переміг діючий міський голова Богдан Андріїв

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

"За підсумком голосування, чинний міський голова Ужгорода, кандидат- самовисуванець Богдан Андріїв, здобув перемогу, отримавши 12 869 голосів, що становить 51,01%. Натомість його опонент - кандидат від партії "Слуга народу" Віктор Щадей отримав 11 452 голоси ужгородців", - йдеться у повідомленні.

Всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців. У першому турі Андріїв набрав 9 185 голосів, Щадей - 6 485. В Ужгороді станом на 22 листопада налічувалося 90 155 виборців. Всього 68 802 бюлетенів були невикористаними та погашені членами ДВК. Ще 902 бюлетені виборців визнано недійсними.



