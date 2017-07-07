У экс-замглавы Администрации Чмыря нашли незадекларированные $1,2 млн, у его дочери - 14 квартир в Киеве

Генеральная прокуратура обнаружила у бывшего заместителя главы Администрации Президента Юрия Чмыря незадекларированные 1,2 млн долларов и 14 квартир в Киеве у его дочери. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українські Новини.

"В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Ю. Чмыря - бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя Администрации Президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс-чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации", - сообщил он.

Во время обысков 2 банковских ячеек Чмыря вместо задекларированных ним 572 тыс. долларов нашли 1,18 млн

Луценко отметил, что такие действия подпадают под признаки ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса и предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, также Генеральная прокуратура допускает причастность бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Юрия Чмыря к организации силового разгона активистов Евромайдана в 2014 году.

В Николаеве полицейские задержали депутата местного областного совета Сергея Чмыря пьяным за рулем.