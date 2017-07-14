У Европы закончились "пряники" для Украины: Чего ждать дальше, - мнение

Нынешний саммит Украина-ЕС стал переломным в двусторонних отношениях.

Встречи на высшем уровне, которые состоялись в Киеве 12-13 июля с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Европейской Комиссии Жан- Клода Юнкера и президента Европейского Совета Дональда Туска, подвели итоги десятилетнего периода отношений между Киевом и Брюсселем, основными достижениями которого стали подписание и ратификация Соглашения об ассоциации, запуск углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и введение безвизового режима для украинских граждан. Однако рано или поздно встал бы вопрос: куда дальше будут двигаться отношения между Украиной и ЕС?

Частичный ответ на этот вопрос появился задолго до нынешнего саммита: Украине точно не стоит рассчитывать на перспективу членства в ЕС в ближайшие несколько десятилетий. Если Соглашение об ассоциации еще содержало определенную двусмысленность относительно возможного вступления Украины в Евросоюз (не предусматривая, но и не отрицая такую перспективу), то решение Совета ЕС по соглашению от 15 декабря 2016 года окончательно расставило все точки над "і". Это решение, которое было принято после печально известного нидерландского референдума, имеет обязательную юридическую силу и, среди прочих, содержит положение, что Соглашение об ассоциации не дает Украине статуса государства-кандидата на вступление в ЕС, а также не является гарантией присвоения нашей стране такого статуса в будущем. Следовательно, непринятие совместного заявления на нынешнем саммите Украина-ЕС о признании "европейских устремлений" или "европейского выбора" ничего не меняет по сути, информирует еizvestia.com.

Зато ЕС пока не демонстрирует готовности к альтернативному формату сближения с Украиной, который бы исключал перспективу членства. С одной стороны, медлительность реформ и борьбы с коррупцией уменьшает интерес Брюсселя к углублению сотрудничества с Киевом. С другой стороны, Украина закрепилась среди второстепенных вопросов политики ЕС из-за Brexit, миграции, терроризма, финансовых проблем и других приоритетов. Кроме того, евроскептические и популистские силы, несмотря на недавние поражения на выборах в Нидерландах и Франции, будут и впредь играть заметную роль в политической жизни многих стран. Как следствие, европейские стремления Украины или других стран-соседей ЕС будут давать повод ультраправым политикам жестко критиковать свои правительства и институты в Брюсселе.

Без дальнейшего сближения с ЕС Украина не будет иметь достаточных стимулов для продолжения реформ и борьбы с коррупцией. Так, основным двигателем политических и экономических преобразований в странах Центральной и Восточной Европы была перспектива членства в ЕС. В случае с Украиной такими "пряниками" были Соглашение об ассоциации, ЗСТ и безвизовый режим, которые немало граждан и политиков ошибочно считали промежуточным этапом к членству в Евросоюзе. Отныне "мягкая сила" ЕС в отношении Украины ограничивается финансовой поддержкой реформ и санкциями против России. Очевидно, что потенциал таких инструментов недостаточен для обеспечения необратимости курса реформ и борьбы с коррупцией.

В этой связи возникает вопрос: останется ли европейская интеграция приоритетом внешней политики Украины без новых стимулов со стороны ЕС? От этого будет зависеть не только ход реформ, а также сохранение демократических преобразований в Украине и лояльность украинских граждан к европейским ценностям. Как следствие, в ближайшем будущем нельзя исключать, что Украина начнет отдаляться от ЕС и искать новую региональную идентичность.

По материалам Апостроф