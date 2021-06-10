УЄФА заборонив "Героям слава" на формі збірної: в Офісі президента відреагували

В Офісі президента відреагували на вимогу УЄФА забрати з форми збірної України "Героям слава".

Лозунг на формі збірної назвали правильним, йдеться у коментарі виданню Tribuna.com.

В Офісі президента зауважують, що "Слава Україні" не може викликати ніяких застережень. Адже воно поруч із "Героям слава" - це словосполучення, які "записані в душі кожного українця".

"Українська держава поважає принципи, якими керуються в їх діяльності такі міжнародні спортивні організації, як УЄФА, і рішення, які вони повинні приймати без будь-якого політичного впливу або втручання. Коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні", то у нього вже на рівні підсвідомості з'являється гасло-відповідь "Героям Слава", - сказано в коментарі.