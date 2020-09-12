У генпрокуратурі назвали історію з "вагнерівцями" намаганням втягнути Україну в міжнародну політику

Україну штучно намагалися втягнути у скандал з бойовиками "Вагнера", яких затримали в Білорусі. Таку думку висловила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час інтерв'ю Савіку Шустеру.

"Коли стали розвиватися ці події, було зрозуміло, що це знову-таки випадок, коли Україну намагаються втягнути у міжнародну політику. І цей випадок може стати таким негативним прикладом, тому треба бути обережними", - заявила генпрокурор.

За словами Венедіктової, Україна діяла чітко в рамках закону у всій цій історії.

"Ми надіслали клопотання і чекали відповіді... Ми відразу направили екстрадиційні документи, щоб не було ніяких підстав для певної маніпуляції", - додала Венедіктова.

У ніч на 29 липня співробітники КДБ Білорусі затримали під Мінськом 32 бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера". Ще одного чоловіка було затримано на півдні країни. Влада оприлюднила імена затриманих: усі вони брали участь у збройних конфліктах у Сирії, Лівії, більшість воювали проти української армії в лавах бойовиків "Л-ДНР".

31 липня Офіс генпрокурора направив до Білорусі запит про екстрадицію 28 "вагнерівців", дев'ять з яких виявилися громадянами України.

6 серпня Олександр Лукашенко заявив, що запросив в Білорусь генпрокурорів з Росії та України. В Офісі генерального прокурора заявили, що офіційного запрошення не отримували.

14 серпня Росії повернули всіх затриманих "вагнерівців", крім одного - громадянина Білорусі.

У МЗС України констатували, що Лукашенко "зробив вибір на користь Росії", використавши найманців як розмінну монету. А в Офісі генпрокурора повідомили, що не отримували з Мінська відповіді на екстрадиційний запит.