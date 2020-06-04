У глави МОЗ України з'явилося ще троє заступників

3 червня Кабінет Міністрів України призначив ще кількох заступників міністра охорони здоров'я. Про це 4 червня на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Першим заступником міністра охорони здоров'я стала Садов'як Ірина Дмитрівна, яка до цього очолювала національну лікарню "Охматдит", має великий досвід керівних посад у системі охорони здоров'я", - сказав він.

За словами міністра, Садов'як "достатньо успішно" керувала районною лікарнею та "Охматдитом".

"Ірина Дмитрівна буде відповідати за стратегічний напрямок розвитку системи охорони здоров'я. Вона буде відповідати за стандарти надання медичної допомоги", - пояснив Степанов.

Він також поінформував, що Кабмін призначив заступником глави МОЗ Ярослава Кучера і затвердив Ігоря Іващенка.

Кучер відповідатиме "за цифровізацію, за цифрову трансформацію", тому що, за словами Степанова, "усі ми хочемо бути у тренді".

Іващенко займеться європейською інтеграцією, зазначив міністр.

Станом на 4 червня на сайті МОЗ вказано трьох заступників глави відомства: Віктора Ляшка, Ірину Микичак та Світлану Шаталову.

Степанова призначили міністром охорони здоров'я 30 березня. 3 червня він заявив, що "точно виправить" те, що відбувається в українській медицині.

