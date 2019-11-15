У ГПУ есть производства, в которых Порошенко фигурирует как обвиняемый, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит не как свидетель, а как обвиняемый. Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

Он не отрицает, что большинство производств в Госбюро расследований были открыты против Порошенко по заявлению юриста Адрея Портнова.

"Ну, если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам", - сказал генпрокурор.

И хотя в таких производствах, как дело об иловайской трагедии, Порошенко проходит как свидетель, по словам Рябошапки, у ГПУ есть другие производства, в которых у него может быть другой процессуальный статус, не свидетеля.

Это дела, которые связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом. Вместе с тем, генпрокурор отказался ответить на вопрос, о каких конкретно делах идет речь.

Ранее глава ГБР Роман Труба сообщал, что ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Экс-президента не могут принудительно допросить до января 2020 года. Все производства находятся на разных стадиях, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый.

Вместе с тем, Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации относительно доходов экс-президента Украины Петра Порошенко за последние пять лет.