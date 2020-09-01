У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців

Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків захворювання коронавірусом. Спад повинен спостерігатися на протязі двох тижнів.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.

"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.

Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.

При цьому деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

