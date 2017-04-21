У Качинского раскритиковали Бжезинского за слова о Крыме - Wyborcza

В польской партии назвали комментарий американского политолога об оккупированном украинском полуострове "позорными".

Варшаве не понравились комментарии американского политолога и бывшего советника президента США Збигнева Бжезинского о том, что Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее время. А полностью восстановить контроль над полуостровом, который якобы "никогда не был украинским", Киеву вообще никогда не удастся.

Об этом, как сообщает Gazeta Wyborcza, говорится в статье, которая появилась на сайте посольства Польши в США. Ее написал член программного совета партии "Право и Справедливость", член народного Совета развития при президенте Польши, а также член политического кабинета министра иностранных дел Польши Пшемыслав Журавский вель Гаевский.

Это очень угрожающие и болезненные слова, а из уст уважаемого аналитика - они позорные", - сказал польский политик.

Он также раскритиковал слова Бжезинского о том, что полякам стоит "гордиться", экс-премьером и председателем Европейского совета Дональдом Туском. А то, что Варшава не поддержала его кандидатуру на высокую должность в ЕС - это, по словам Бжезинского, было "позорно". Журавский вель Гаевский не согласен с этим утверждением, отметив, что США вряд ли были бы довольны, если бы "Лига наций" в 1926-м году избрала своим лидером американца без согласия Вашингтона.

Напомним, что 16 марта США в очередной раз призвали Россию прекратить оккупацию Крыма. В Департаменте подчеркнули, что Крым - это неотъемлемая часть Украины, и "крымский" пакет санкций будет действовать до восстановления украинского суверенитета над полуостровом.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту. Как отмечается в отчете, установление факта изначальной интервенции, повлекшей за собой оккупацию, не требуется. Таким образом, данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.