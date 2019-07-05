У кандидата від "Слуги народу" знайшли віллу у Відні і кумівство з Медведчуком

05 июля 2019, 10:17
 Политика

Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську

Сім'я Андрія Холодова, який балотується до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під номером 22, володіє маєтком в елітному районі столиці Австрії Відні. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях.

Журналісти наводять офіційні документи з австрійського реєстру нерухомості. Будинок на 360 квадратних метрів і 20 соток землі придбані в 2013 році за 6 млн євро (за нинішнім курсом це 175 млн гривень). Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука.

Також наголошується, що будинок знаходиться у найелітнішому спальному районі Відня і, крім того, за 5 хвилин від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Маєток був придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро

Це – вартість будинку площею 360 квадратних метрів і 20 соток землі

 Радіо Свобода

Як випливає з розслідування, у Відні Холодови володіють салоном весільних і вечірніх суконь.

Сам Андрій Холодов - людина непублічна. Джерела журналістів серед учасників ринку називають його "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" простежили і формальний зв'язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов'язані з утриманням МАФів.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" у столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль і інші будівельні конструкції з цього металу.

Катерина Шаховська є дизайнером одягу і кумою дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Марченко у своєму Instagram називає дружину Холодова «матір’ю свого хрещеника»

Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.

На сайті партії Зеленського Андрій Холодов вказується як підприємець і благодійник

Як інформував ZAXID.NET, майже за три тижні до парламентських виборів лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається президентська партія "Слуга народу", проте її рейтинг поволі знижується впродовж останніх тижнів

Zaxid.net
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