У кандидата від "Слуги народу" знайшли віллу у Відні і кумівство з Медведчуком

Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську

Сім'я Андрія Холодова, який балотується до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під номером 22, володіє маєтком в елітному районі столиці Австрії Відні. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях.

Журналісти наводять офіційні документи з австрійського реєстру нерухомості. Будинок на 360 квадратних метрів і 20 соток землі придбані в 2013 році за 6 млн євро (за нинішнім курсом це 175 млн гривень). Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука.

Також наголошується, що будинок знаходиться у найелітнішому спальному районі Відня і, крім того, за 5 хвилин від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа.

Радіо Свобода

Як випливає з розслідування, у Відні Холодови володіють салоном весільних і вечірніх суконь.

Сам Андрій Холодов - людина непублічна. Джерела журналістів серед учасників ринку називають його "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" простежили і формальний зв'язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов'язані з утриманням МАФів.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" у столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль і інші будівельні конструкції з цього металу.

Катерина Шаховська є дизайнером одягу і кумою дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.

Як інформував ZAXID.NET, майже за три тижні до парламентських виборів лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається президентська партія "Слуга народу", проте її рейтинг поволі знижується впродовж останніх тижнів

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